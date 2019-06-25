«Кристал Пэлас» заинтересован в переходе Миньоле

Как сообщает Evening Standard, руководство лондонского клуба рассчитывает приобрести голкипера за 9 миллионов евро.
Как отмечает издание, заменить Миньоле может голкипер «Саутгемптона» Алекс Маккарти.
Напомним, что 31-летний бельгийский вратарь перешел в «Ливерпуль» из «Сандерленда» в июле 2013 года за 10,6 миллиона евро. С тех пор он провел за мерсисайдцев 204 встречи, в которых пропустил 239 мячей.
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