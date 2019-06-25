Игрок «Витесса»: Думаю, никому в команде не нравятся тренировки у Слуцкого Слуцкий суров.

Нападающий «Витесса» Томас Бейтинк сообщил, что главный тренер клуба Леонид Слуцкий делает упор на физическое развитие футболистов.

– В прошлом сезоне выяснилось, что Слуцкому не нравятся «девчонки» – игроки с недобором мышц. Лично мне не нравится упор на «физику». Думаю, никому в команде тоже. После тренировок мы полностью вымотаны. Но это идет нам на пользу. Мы становимся сильнее и лучше, – сказал Бейтинк в интервью Fox Sports.

В минувшем сезоне 19-летний Бейтинк провел за «Витесс» 32 матча, в которых забил 11 мячей.