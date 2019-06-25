Вернидуб не рассматривает предложения из России - Советский спорт
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25 июня 2019 19:28ФутболКоноплев Александр

Вернидуб не рассматривает предложения из России

Вернидуб ищет работу, но не любую.

Бывший главный тренер «Зари» Юрий Вернидуб не желает работать в России. Об этом сообщил украинский журналист Михаил Спиваковский.

– У Вернидуба есть райдер. Во-первых, он хочет пойти в амбициозный клуб, где цели не только декларируются, но и реализовываются на практике. Во-вторых, он бы хотел, чтобы его приняли на работу вместе с его тренерским штабом. Эти люди преданно работали с ним, а сейчас тоже ушли из «Зари». В-третьих, в ближайшем будущем он не будет рассматривать предложения из России, – приводит «Террикон» слова Спиваковского.

Вернидуб выступал за «Зенит» с 1997 по 2000 год. В его составе он выиграл Кубок России-1998/99.

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