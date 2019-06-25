Черчесов присутствует на матче «Левски» – «Зенит»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов присутствует на товарищеском матче «Левски» – «Зенит», сообщает Sportal.
Перед игрой специалист пообщался с новым главным тренером болгарского клуба Петаром Хубчевым.
В 1994 году оба тренера выступали в немецкой бундеслиге.
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