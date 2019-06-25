Валерий Газзаев: Не должно быть пассивного или активного положения вне игры - Советский спорт
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25 июня 2019 20:39Футбол

Валерий Газзаев: Не должно быть пассивного или активного положения вне игры

Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев выделил некоторые моменты, которые могли бы сделать футбол четче и динамичнее.

- Не должно быть пассивного или активного положения вне игры - офсайд должен быть офсайдом, и тогда игра станет быстрее, мы должны стремиться, чтобы футбол был более быстрый, активный и с многочисленными атаками, а сегодня, учитывая трактовку пассивности и активности положения вне игры, футбол стал более закрытым.

Второе - это время, которое добавляется арбитром после матча, должны быть фиксированные 90 минут. Сейчас мы видим, что часто забивают гол на пятой или шестой добавленной минуте, но кто и как определил, пять или шесть минут добавлено, нужно как в хоккее играть только чистое время, - приводит слова специалиста ТАСС.

Напомним, что во вторник начинает действовать новая редакция футбольных правил, в которых было изменено правило игры рукой: судьи не будут засчитывать голы, забитые после касания мяча рукой даже в случаях, когда игра была непреднамеренной. Также футболисты в случае замены должны покидать поле через ближайшую к ним лицевую линию.

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