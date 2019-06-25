Силлессен станет седьмым голландцем в истории «Валенсии»

Голкипер «Барселоны» Яспер Силлессен прошел медобследование в «Валенсии», сообщает sport.es.
В обратном направлении проследует голкипер «летучих мышей» Нето. Официально трансфер Нето будет оформлен до 1 июля, а Силлессена – после. Это сделано из-за правил финансового фэйр-плей.
Силлессен станет пятым голландским игроком в истории «Валенсии». Ранее тут играли Фаас Вилкс (1953-56), Джонни Реп (1975-77), Патрик Клюйверт (2005/06), Хедвигес Мадуро (2008-12). Так же «Валенсию» тренировали Гус Хиддинк (1991-93, 94) и Рональд Куман (2005/06).
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