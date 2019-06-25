Силлессен станет седьмым голландцем в истории «Валенсии» «Барселона» и «Валенсия» оформят обмен в виде двух трансферов.

Голкипер «Барселоны» Яспер Силлессен прошел медобследование в «Валенсии», сообщает sport.es.

В обратном направлении проследует голкипер «летучих мышей» Нето. Официально трансфер Нето будет оформлен до 1 июля, а Силлессена – после. Это сделано из-за правил финансового фэйр-плей.

Силлессен станет пятым голландским игроком в истории «Валенсии». Ранее тут играли Фаас Вилкс (1953-56), Джонни Реп (1975-77), Патрик Клюйверт (2005/06), Хедвигес Мадуро (2008-12). Так же «Валенсию» тренировали Гус Хиддинк (1991-93, 94) и Рональд Куман (2005/06).