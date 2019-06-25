Гол Азмуна помог «Зениту» обыграть «Левски» (видео)

«Зенит» обыграл «Левски» со счетом 1:0 в контрольном матче на летнем сборе в Австрии. Единственный мяч на 48-й минуте с пенальти провел Сердар Азмун.
Чемпионы России сыграли в следующем составе: Лунев (Бабурин, 46) – Смольников (Терентьев, 62), Иванович (Мевля, 62), Ракицкий, Жирков (Набиуллин, 62) – Мусаев (Оздоев, 46), Нобоа (Краневиттер, 62), Ригони (Заболотный, 62), Ерохин (Эрнани, 62) – Дриусси (Маммана, 46), Азмун (Дзюба, 62).
На матче присутствовал главный тренер сборной России Станислав Черчесов.
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