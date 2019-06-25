У Канчельскиса есть предложения после ухода из «Навбахора» - Советский спорт
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25 июня 2019 21:29ФутболКоноплев Александр

У Канчельскиса есть предложения после ухода из «Навбахора»

«Навбахор» напомнил Канчельскису «Олд Траффорд».

Андрей Канчельскис ждет предложений от российских клубов. С октября 2018 по июнь 2019 года 50-летний россиянин тренировал узбекский «Навбахор».

– У меня была договоренность по контракту, что если мы не будем угрожать в турнирной таблице лидеру – «Пахтакору», то клуб имеет право расторгнуть со мной соглашение – все честно, по-мужски, никаких претензий быть не может. Пока что мы разбираемся по моему уходу из клуба, но приглашения есть, разговоры ведутся.

Если будут предложения из российских клубов, конечно, буду рассматривать, но сейчас российские клубы уже поехали на сборы, комплектуют команды, так что время покажет. Главное, что в «Навбахоре» мы создали настоящий коллектив, показывали хороший футбол, некоторые игроки попали в национальную сборную, а болельщики были рады, провожали, даже скандировали мое имя, как, например, было во время моей игровой карьеры в «Эвертоне», «Манчестер Юнайтед», «Фиорентине», – цитирует Канчельскиса ТАСС.

В качестве тренера Канчельскис работал в «Торпедо-ЗИЛ», «Уфе», «Волге», «Юрмале» и «Солярисе».

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