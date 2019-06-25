Кристиан Нобоа: С каждым днем мы становимся лучше и лучше

- Насколько тяжело играть в такую жару? Очень, очень тяжело! Не столько из-за жары, сколько из-за интенсивных тренировок.
Последние три-четыре дня у нас было несколько очень тяжелых занятий, и сегодня это было заметно по тому, как мы играли. Но тренеры лучше знают, как правильно подготовится к сезону.
Конечно, так и надо играть - через не могу, несмотря на то, что тяжело. Это абсолютно нормально - с каждым днем мы становимся лучше и лучше, - приводит слова Нобоа пресс-служба клуба.
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