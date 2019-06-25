Сергей Семак: Дзюба далек от оптимальной формы - Советский спорт
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25 июня 2019 23:38ФутболКоноплев Александр

Сергей Семак: Дзюба далек от оптимальной формы

До первого официального матча осталось 11 дней.

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после победы над «Левски» (1:0) отметил, что ряд игроков петербургского клуба вернулись из сборных уставшими.

6 июля «Зенит» сыграет с «Локомотивом» в матче за Суперкубок России.

– Конечно, после отдыха любой игрок — и Артем Дзюба, и Магомед Оздоев, и Миха Мевля, и Роберт Мак далеки от оптимальной формы. Но для этого они и вышли на поле сегодня — чтобы набрать оптимальные кондиции.

Пока мы не думаем об игре с «Локомотивом». Думаем о том, чтобы выполнить задачу, которая стоит перед нами на сборах, и том, чтобы как можно меньше футболистов пропускали занятия из-за травм. Это самое важное на данном этапе, – приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

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