Сергей Семак: Дзюба далек от оптимальной формы

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после победы над «Левски» (1:0) отметил, что ряд игроков петербургского клуба вернулись из сборных уставшими.
6 июля «Зенит» сыграет с «Локомотивом» в матче за Суперкубок России.
– Конечно, после отдыха любой игрок — и Артем Дзюба, и Магомед Оздоев, и Миха Мевля, и Роберт Мак далеки от оптимальной формы. Но для этого они и вышли на поле сегодня — чтобы набрать оптимальные кондиции.
Пока мы не думаем об игре с «Локомотивом». Думаем о том, чтобы выполнить задачу, которая стоит перед нами на сборах, и том, чтобы как можно меньше футболистов пропускали занятия из-за травм. Это самое важное на данном этапе, – приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».
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