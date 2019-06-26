Буффон готов стать дублером Щесны в «Ювентусе» - Советский спорт
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26 июня 2019 01:08ФутболКоноплев Александр

Буффон готов стать дублером Щесны в «Ювентусе»

Готовится возвращение года.

«Ювентус» работает над возвращением в клуб голкипера Джанлуиджи Буффона, утверждает авторитетный итальянский журналист Джанлука ди Марцио.

Стороны уже провели переговоры. Буффон заменит второго голкипера туринцев Маттиа Перина. 41-летний ветеран согласен на роль дублера Войцеха Щесны.

Отметим, что чемпион мира 2006 мира покинул «ПСЖ», не согласившись с потерей места в основном составе.

Буффон выступал за «Ювентус» с 2001 по 2018 год. Он помог туринцам завоевать 20 трофеев.

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