«Монако» может арендовать полузащитника «Интера» Жоау Мариу

Полузащитник «Интера» Жоау Мариу близок к переходу в «Монако», сообщает CalcioMercato.com.
Не исключено, что ближайший сезон 26-летний португалец проведет в составе монегасков на правах аренды, в соглашении о которой будет включена опция о выкупе. По информации источника, «Монако» будет полностью платить Мариу зарплату в размере трех миллионов евро.
Летом 2016 года «Интер» приобрел игрока у «Спортинга» за 40 миллионов евро, однако он так и не смог закрепиться в стартовом составе «нерадзурри», а сейчас и вовсе не входит в планы нового главного тренера Антонио Конте.
Всего Жоау Мариу провел за клуб 69 матчей, в которых забил четыре гола и сделал 15 результативных передач.
«Интер» оценивает полузащитника в 18 миллионов евро.
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