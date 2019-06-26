Ван Бронкхорст может возглавить «Ньюкасл»

«Я думаю, что каждый тренер в мире заинтересован в работе в премьер-лиге. Что бы мы сказали, если бы такой клуб, как «Ньюкасл» предложил работу? Конечно, Джованни был бы заинтересован в этом.
Это удивительный клуб с потрясающей фан-базой. Но клуб выбирает тренера, а не наоборот», - заявил агент ван Бронкхорста Гвидо Алберс.
Напомним, по окончании сезона-2018/19 «Ньюкасл» покинул испанский специалист Рафаэль Бенитес, а Джованни ван Бронкхорст ушел из «Фейеноорда».
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