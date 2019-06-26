Ван Бронкхорст может возглавить «Ньюкасл» - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
26 июня 2019 10:44ФутболСпирин Дмитрий

Ван Бронкхорст может возглавить «Ньюкасл»

Голландец Джованни ван Бронкхорст заинтересован в том, чтобы стать главным тренером «Ньюкасла».

«Я думаю, что каждый тренер в мире заинтересован в работе в премьер-лиге. Что бы мы сказали, если бы такой клуб, как «Ньюкасл» предложил работу? Конечно, Джованни был бы заинтересован в этом.

Это удивительный клуб с потрясающей фан-базой. Но клуб выбирает тренера, а не наоборот», - заявил агент ван Бронкхорста Гвидо Алберс.

Напомним, по окончании сезона-2018/19 «Ньюкасл» покинул испанский специалист Рафаэль Бенитес, а Джованни ван Бронкхорст ушел из «Фейеноорда».

19/06 18:30Теннис
Хачанов – вновь в четвертьфинале в Галле. Третий раз подрядРоссиянин Карен Хачанов третий раз подряд вышел в четвертьфинал турнира в Галле. Вчера он в трех партиях обыграл хозяина кортов, немца Яна-Леннарда Штруффа – 6:3, 3:6, 6:4.
27/03 19:47Биатлон
Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшегоКубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов.
07/05 13:00Биатлон
Хорошо, что без Америки! Плохо, что без России! Изучаем календарь нового сезонаМеждународный союз биатлонистов опубликовал полное расписание соревнований в сезоне-2019/20.
10/06 19:07ММА
Кровавое лицо Серроне, сумасшедший хайкик Шевченко и победа Яна. Лучшие моменты UFC 238 (видео)9 июня в Чикаго (США) прошел турнир по смешанным единоборствам UFC 238. «Советский спорт» предлагает посмотреть самые интересные моменты бойцовского шоу, которых было на удивление немало.
21/03 20:30Биатлон
Итальянская кухня. Такого провала от Виттоцци не ждал никтоПервая гонка последнего этапа запомнится невиданным провалом Лизы Виттоцци, которая вместе с Доротеей Вирер претендовала на общую победу в Кубке мира. Кажется, теперь Доро никому не отдаст большой глобус.
13/06 12:00ММА
Хабиб Нурмагомедов: Конор умолял меня не убивать его, а теперь он хочет реванш?В Лондоне состоялась пресс-конференция с участием Хабиба Нурмагомедова – чемпиона UFC в легком весе. Нурмагомедов вернется в октагон 7 сентября в Абу-Даби в поединке против Дастина Порье.
23/06 21:00Фигурное катание
Хореограф Загитовой – плохой парень? Но он принес извинения!Олимпийская чемпионка Алина Загитова и ее тренер Даниил Глейхенгауз оказались в центре скандала. Хореограф из США Джоджо Гомез обвинила их в плагиате при постановке показательного номера. 
09/06 20:45Теннис
Король не умер. Да здравствуйте Король! Надаль в 12-й раз выиграл «Ролан Гаррос»Рафаэль Надаль в 12-й раз за карьеру выиграл «Ролан Гаррос», разбив в финале Доминика Тима – 6:3, 5:7, 6:1, 6:1.
26/06 09:15Футбол
Карпин против «Спартака»: наши топ-клубы начинают супертурнирСегодня в австрийском Пеллау стартует представительный турнир с участием «Спартака», ЦСКА, «Краснодара» и «Ростова». Рассказываем о главных интригах.
26/06 09:00Футбол
Валерий Чухрий: Надо не лимит менять, а все руководство РПЛБывший глава московского офиса ФИФА поделился ожиданиями от сегодняшнего заседания исполкома РФС.
13/05 18:08Фигурное катание
Битва в купальниках: Туктамышева и Загитова устроили новую дуэльЛучшие фигуристки мира Алина Загитова и Елизавета Туктамышева продолжают соревноваться, даже покинув лед на время отпуска. И эта битва - погорячее прежних.
10/06 19:45Теннис
Победа Надаля в Париже – это застой?Чем плох триумф испанца? И что не так с женским Туром? Этот «Ролан Гаррос» и его итоги вызывают вопросы.
24/03 18:30Биатлон
Теперь можно оторваться по-полной. Вирер выиграла Кубок мираПоследняя гонка сезона принесла Большой хрустальный глобус Доротее Вирер, а малый в зачете масс-стартов она уступила шведке Ханне Оберг. Анастасия Кузьмина завершила карьеру. 
26/06 06:30Хоккей
Сергей Зубов избран в Зал хоккейной славы: он десятый из нашихДвукратный обладатель Кубка Стэнли, олимпийский чемпион, а ныне главный тренер ХК «Сочи» стал десятым россиянином, включенным в Зал славы в Торонто.
20/06 14:30Фигурное катание
«Мечтала сделать что-то первой в мире». Трусова – о фигурном катании и не толькоАлександра Трусова стала героиней сюжета на официальном Олимпийском канале. В нем она рассказала, как начала заниматься фигурным катанием, о чем мечтает в спорте, о любимом герое «Игры престолов» и за что ей подарили собаку.
24/06 18:30Футбол
«Тамбов»: приобретений больше, чем потерьВ понедельник дебютант премьер-лиги «Тамбов» начал второй тренировочный сбор. Он, как и первый проходит в столице Белоруссии Минске.
11/06 21:30Биатлон
Александр Тихонов: Родченков? Кто назначил человека, выпущенного из дурдома, на такую должность?Четырехкратный олимпийский чемпион прокомментировал информацию от экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова.
25/06 20:22Футбол
Лимит на легионеров: через год заработает схема «8+17»?В среду на очередном заседании исполкома РФС центральным вопросом повестки дня станет вопрос о новом лимите на легионеров в РПЛ.
13/06 13:45ММА
Дастин Порье: Победой над Хабибом я впишу свое имя в историю ММАХедлайнеры карда UFC 242 Хабиб Нурмагомедов и Дастин Порье впервые встретились лицом к лицу в Лондоне.
16/06 17:06Фигурное катание
Уно прилетел к Тутберидзе в Москву, Теннелл вернулась от Мишина в АмерикуСеребряный призер Олимпийских игр и чемпионатов мира Сема Уно 15 июня прибыл в Россию, чтобы начать тренировки под руководством Этери Тутберидзе.
16/06 05:00Бокс
Федор Лапин: За что еще дисквалифицировать, если не за такие удары Бриедиса? (видео)Российский тренер Федор Лапин, работающий с поляком Кшиштофом Гловацки, прокомментировал поражение от латвийца Майриса Бриедиса в полуфинале Всемирной боксерской Суперсерии.
25/06 10:00Хоккей
Рекордное с 2003 года число россиян на драфте – эхо триумфа сборной в Квебеке!Хоккейный круговорот в России: выигрывает сборная, больше мальчишек идут в хоккей. Больше выбор у детских тренеров, больше талантов для НХЛ и сборной.
26/06 09:07Футбол
Адесойе Ойеволе: Мой отец – нигериец. Но за Нигерию я никогда не болелЭтот темнокожий парень родился в Москве, дебютировал в премьер-лиге в 28 лет, а в 36 забивал «Зениту», «Краснодару» и ЦСКА, став одним из главных творцов сенсационного седьмого места «Оренбурга» по итогам РПЛ-2018/19.
25/06 19:27Хоккей
Товарищ Беттман, как вам пришло в голову сравнивать Кубок мира с Олимпиадой?На днях комиссар НХЛ Гари Беттман заявил, что, по его мнению, Кубок мира вполне может стать заменой Олимпиады на постоянной основе. Наш обозреватель в шоке от такого.
25/06 08:00Футбол
Андрей Бутенко: С применением VAR дело часто доходит до маразмаОдин из лучших отечественных арбитров рассказал о нововведениях в футбольных правилах, вступивших в силу на проходящих в эти дни турнирах ФИФА, и высказал свое мнение о предстоящем внедрении в РПЛ системы видеоповторов (VAR).
25/06 16:30Футбол
Поставит ли РФС точку в вопросе лимита на легионеров? Сегодня - ключевое заседаниеБолельщики в межсезонье неохотно читают тексты о работе чиновников - только о своих любимых клубах. Но сегодня на исполкоме ожидается важное решение - по лимиту на легионеров.
24/06 11:00Хоккей
Панарин и Бобровский – главные звезды рынка свободных агентов. Где они окажутся?Главный претендент на россиян – «Флорида».
10/06 12:02ММА
Будет ли Петр Ян драться за титул?На минувшем UFC 238 Генри Сехудо победил Марлона Мораеса и завоевал титул в легчайшей весовой категории.
25/06 12:30Футбол
Чудеса Кубка Америки: Парагвай попал в плей-офф, не выходя на полеПоследним четвертьфиналистом Кубка Америки неожиданно стала сборная Парагвая. Для этого ей даже не пришлось выходить на поле.
22/03 22:30Биатлон
Француз Фийон-Майе наступил на пятки ЛогиновуБорьба за второе место в общем зачете Кубка мира обострилась.
Dota 2 - прямая трансляция турнира
Новости
11:31 Футбол Николай Рассказов: Надеюсь, в новом сезоне забью не один гол
11:26 Футбол Николай Рассказов: Очень рад, что Ещенко будет в «Спартаке» как минимум еще год
11:22 Футбол Иранский клуб предлагает Каррере двухлетний контракт
11:19 Футбол Николай Рассказов: Тренировки длительные, так что переносить непросто
11:06 Футбол «Спартак» провел две тренировки накануне матча с «Ростовом»
11:01 Футбол Де Вильена прибыл в расположение «Краснодара» (фото)
10:59 Футбол Adidas может помочь «Ювентусу» вернуть Погба
10:52 Футбол «Манчестер Юнайтед» отказался продавать Линделефа в «Барселону»
10:44 Футбол Ван Бронкхорст может возглавить «Ньюкасл»
10:34 Футбол Лэмпард будет получать в «Челси» четыре миллиона фунтов в год
10:34 Хоккей Сергей Зубов: Звонка из Зала славы совсем не ждал
10:25 Баскетбол «Лейкерс» не будут бороться за Ленарда
10:25 Футбол Агент: Буффон в «Ювентусе»? Пока это просто идея
10:16 Футбол «Монако» может арендовать полузащитника «Интера» Жоау Мариу
10:06 Футбол Шамиль Газизов: Трансферы? Стоит говорить о шести российских игроках
09:57 Теннис Симона Халеп: Парный матч помог мне обыграть Су-Вэй Се
09:48 Хоккей «Сочи» поздравил Зубова с включением в Зал славы в Торонто
09:39 Футбол Кюрасао сыграл вничью с Ямайкой и вышел в плей-офф Кубка КОНКАКАФ
09:26 Футбол «Спартак» и «Ростов» сыграют в первом матче предсезонного турнира в Австрии
09:14 Хоккей Тарасенко перенес операцию на колене
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика