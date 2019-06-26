Adidas может помочь «Ювентусу» вернуть Погба

Контракт Погба с «Манчестер Юнайтед» действует до 2021 года.
Ранее сообщалось, что футболист намерен покинуть английский клуб нынешним летом. Помимо «Ювентуса», на него претендует мадридский «Реал».
По информации Corriere dello Sport, осуществить сделку по приобретению Погба туринскому клубу может помочь его технический спонсор - компания Adidas.
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