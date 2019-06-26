Adidas может помочь «Ювентусу» вернуть Погба - Советский спорт
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26 июня 2019 10:59ФутболСпирин Дмитрий

Adidas может помочь «Ювентусу» вернуть Погба

«Ювентус» надеется вернуть в команду полузащитника сборной Франции Поля Погба.

Контракт Погба с «Манчестер Юнайтед» действует до 2021 года.

Ранее сообщалось, что футболист намерен покинуть английский клуб нынешним летом. Помимо «Ювентуса», на него претендует мадридский «Реал».

По информации Corriere dello Sport, осуществить сделку по приобретению Погба туринскому клубу может помочь его технический спонсор - компания Adidas.

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