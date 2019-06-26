Де Вильена прибыл в расположение «Краснодара» (фото) - Советский спорт
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26 июня 2019 11:01ФутболЛипкин Антон

Де Вильена прибыл в расположение «Краснодара» (фото)

Голландец стал новичком «быков» в нынешнее межсезонье.

Полузащитник «Краснодара» Тонни де Вильена присоединился к своему новому клубу на сборе в Австрии, сообщает официальный сайт «быков».

24-летний голландец получил комплект экипировки с 52-м номером, под которым будет выступать в сезоне-2019/2020. Со среды де Вильена приступит к тренировкам с командой.

Напомним, де Вильена перешел в «Краснодар» из «Фейеноорда», за который играл с 2012 года. В завершившемся сезоне он провел 39 матчей во всех турнирах, забил семь голов и сделал восемь результативных передач.

В четверг «Краснодар» стартует на предсезонном турнире в Австрии матчем с ЦСКА.

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