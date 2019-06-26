Крузе станет игроком «Фенербахче»

По данным турецких СМИ, Крузе уже согласовал со стамбульским клубом детали личного контракта.
Форвард достанется «Фенеру» бесплатно, поскольку в конце июня истекает срок действия его соглашения с бременским «Вердером».
В минувшем сезоне Крузе забил 11 мячей и отдал 9 результативных передач в 32 встречах бундеслиги. На его счету 14 матчей на национальную сборную Германии и 4 гола.
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