Игрок «Крыльев Советов» госпитализирован с аппендицитом Полузащитник «Крыльев Советов» Геннадий Киселев не полетел с командой на сбор в Австрию.

«В день вылета основной команды на сбор в Австрию у полузащитника Геннадия Киселева был установлен диагноз острый аппендицит. Сейчас игрок успешно прооперирован в клинике факультетской хирургии СамГМУ, и после небольшого восстановления он присоединится к команде на сборе.

Благодарим врачей за профессионализм и оперативную помощь игроку», — говорится в сообщении официального сайта клуба.

До 7 июля «Крылья Советов» будут находиться на сборе в Австрии.

Напомним, команда сохранила прописку в РПЛ после стыковых матчей с «Нижним Новгородом».