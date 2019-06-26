Игрок «Крыльев Советов» госпитализирован с аппендицитом - Советский спорт
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26 июня 2019 12:14ФутболСпирин Дмитрий

Игрок «Крыльев Советов» госпитализирован с аппендицитом

Полузащитник «Крыльев Советов» Геннадий Киселев не полетел с командой на сбор в Австрию.

«В день вылета основной команды на сбор в Австрию у полузащитника Геннадия Киселева был установлен диагноз острый аппендицит. Сейчас игрок успешно прооперирован в клинике факультетской хирургии СамГМУ, и после небольшого восстановления он присоединится к команде на сборе.

Благодарим врачей за профессионализм и оперативную помощь игроку», — говорится в сообщении официального сайта клуба.

До 7 июля «Крылья Советов» будут находиться на сборе в Австрии.

Напомним, команда сохранила прописку в РПЛ после стыковых матчей с «Нижним Новгородом».

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