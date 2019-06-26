Игрок «Крыльев Советов» госпитализирован с аппендицитом

«В день вылета основной команды на сбор в Австрию у полузащитника Геннадия Киселева был установлен диагноз острый аппендицит. Сейчас игрок успешно прооперирован в клинике факультетской хирургии СамГМУ, и после небольшого восстановления он присоединится к команде на сборе.
Благодарим врачей за профессионализм и оперативную помощь игроку», — говорится в сообщении официального сайта клуба.
До 7 июля «Крылья Советов» будут находиться на сборе в Австрии.
Напомним, команда сохранила прописку в РПЛ после стыковых матчей с «Нижним Новгородом».
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