Лимит на легионеров в РПЛ будет смягчен - Советский спорт
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26 июня 2019 12:46ФутболСпирин Дмитрий

Лимит на легионеров в РПЛ будет смягчен

Исполком РФС утвердил лимит на легионеров по системе 8+17, начиная с сезона-2020/21, сообщает Sport24.ru.

Заседание исполкома РФС проходит в Москве.

По данной схеме (8+17) в заявке каждого клуба может находиться до 8 иностранцев. И все они получат возможность находиться на поле одновременно.

Сезон-2019/20 пройдет по старой системе 6+5, когда на поле могут находиться не более 6 легионеров.

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