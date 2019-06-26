Лимит на легионеров в РПЛ будет смягчен

Заседание исполкома РФС проходит в Москве.
По данной схеме (8+17) в заявке каждого клуба может находиться до 8 иностранцев. И все они получат возможность находиться на поле одновременно.
Сезон-2019/20 пройдет по старой системе 6+5, когда на поле могут находиться не более 6 легионеров.
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