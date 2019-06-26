Валерий Газзаев: Лимит на легионеров вообще надо отменить Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев прокомментировал будущие изменения лимита на легионеров в РПЛ.

«Cчитаю, что лимит надо вообще отменить, тогда должна быть естественная конкуренция. Что «8+17», что отмена лимита, я никакой разницы не вижу.

Должна быть конкуренция между российскими футболистами и иностранцами. Вот тогда, я думаю, мы сможем качественно улучшить и результаты на международной арене, и получить качественных игроков для национальной сборной», - цитирует Газзаева Sport24.ru.

Ранее стало известно, что начиная с сезона-2020/21 в РПЛ будет действовать лимит в формате «8+17».

По данной схеме в заявке каждого клуба может находиться до 8 иностранцев. И все они получат возможность находиться на поле одновременно.

Сезон-2019/20 пройдет по старой системе 6+5, когда на поле могут находиться не более 6 легионеров.