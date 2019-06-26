Источник: Дмитрий Комбаров присоединился к «Крыльям Советов»

Бывший защитник московского «Спартака» Дмитрий Комбаров прибыл в расположение «Крыльев Советов». Об этом сообщает Sport24.ru.
Ранее сообщалось, что он отправится в команду только после подписания контракта.
Комбаров является свободным агентом. Он покинул столичный клуб на прошлой неделе.
В минувшем сезоне «Крылья Советов» заняли 13-е место в таблице РПЛ.
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