Александр Медведев: Новый лимит на легионеров создает большие проблемы для участников еврокубков

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев высказался о решении исполкома РФС об изменении лимита на легионеров, начиная с сезона-2020/2021.
По новому правилу клубы премьер-лиги смогут вносить в заявку на сезон из 25 игроков не больше восьми иностранцев. При этом ограничения на число легионеров на поле не будет. Предстоящий сезон пройдет при прежнем лимите «6+5», при котором на поле за одну команду не может играть больше шести иностранцев.
«Такой регламент создает большие проблемы для клубов, которые играют на европейской арене, – приводит ТАСС слова Медведева. – Кроме того, имея контракты с рядом игроков, которые выходят за пределы будущего сезона, возникает вопрос – что с ними делать?».
Напомним, в прошлом сезоне «Зенит» стал чемпионом России и осенью выступит на групповом этапе Лиги чемпионов.
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