Сергей Семак: Я против лимита как такового Через сезон лимит на легионеров будет действовать по схеме «8+17».

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о решении исполкома РФС изменить лимит на легионеров.

Начиная с сезона-2020/21, будет действовать правило «8+17», при котором клубы премьер-лиги смогут вносить в заявку на сезон не более восьми иностранцев. При этом ограничения на число иностранцев на поле не будет.

«Моя позиция оставалась неизменной: я против лимита как такового, – приводит ТАСС слова Семака. – Наиболее приемлемым для меня был бы лимит «10+15», когда была бы прямая и здоровая конкуренция. Сейчас ничего хорошего я в этом не вижу».

В предстоящем сезоне будет действовать нынешнее правило: не больше шести иностранцев на поле.