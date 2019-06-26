Сергей Семак: Я против лимита как такового

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о решении исполкома РФС изменить лимит на легионеров.
Начиная с сезона-2020/21, будет действовать правило «8+17», при котором клубы премьер-лиги смогут вносить в заявку на сезон не более восьми иностранцев. При этом ограничения на число иностранцев на поле не будет.
«Моя позиция оставалась неизменной: я против лимита как такового, – приводит ТАСС слова Семака. – Наиболее приемлемым для меня был бы лимит «10+15», когда была бы прямая и здоровая конкуренция. Сейчас ничего хорошего я в этом не вижу».
В предстоящем сезоне будет действовать нынешнее правило: не больше шести иностранцев на поле.
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