Гинер: Новый лимит? В ЦСКА больше всех русских футболистов, не обращаю на это внимание - Советский спорт
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26 июня 2019 14:49ФутболГичунцев Артур

Гинер: Новый лимит? В ЦСКА больше всех русских футболистов, не обращаю на это внимание

Ранее стало известно, что РФС утвердил формат «8+17».

Президент московского ЦСКА Евгений Гинер рассказал о своем отношении к лимиту на легионеров.

«Вот такая схема, которая будет самая лучшая, удобная. Дальше будем двигаться в направлении того, что как и во всем мире нет лимита. Ну, на Украине есть, в Китае…

Пока приняли на сезон-2020/21. Опробуем, посмотрим, что как. У меня в команде всегда больше всех русских футболистов, поэтому, мало обращаю на это внимание. Конкуренция должна быть, и русский паспорт не должен давать приоритета ни в зарплате, ни в трансферной цене.

Лимит не повысит качество приезжающих иностранцев. Ведь тогда надо вводить лимит на качество, а не на количество иностранцев. Единогласно ли приняли? В исполкоме из представителей клубов я и Галицкий. Не знаю, как голосовали какие клубы из других», – цитирует Гинера Sport24.ru.

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