Неймар объявит о своем будущем после 7 июля - Советский спорт
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26 июня 2019 15:17ФутболГичунцев Артур

Неймар объявит о своем будущем после 7 июля

Об этом сообщает Sport.es.

Форвард «ПСЖ» Неймар не будет делать никаких заявлений о своем будущем до окончания Кубка Америки.

Напомним, финал этого турнира состоится 7 июля.

Согласно источнику, после этого нападающий выступит перед журналистами и сообщит, где продолжит карьеру.

Ранее футболист заявил руководству «ПСЖ», что намерен покинуть команду этим летом. Ожидается, что он вернется в «Барселону», которую покинул в 2017 году за 222 млн евро.

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