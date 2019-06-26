Неймар объявит о своем будущем после 7 июля

Форвард «ПСЖ» Неймар не будет делать никаких заявлений о своем будущем до окончания Кубка Америки.
Напомним, финал этого турнира состоится 7 июля.
Согласно источнику, после этого нападающий выступит перед журналистами и сообщит, где продолжит карьеру.
Ранее футболист заявил руководству «ПСЖ», что намерен покинуть команду этим летом. Ожидается, что он вернется в «Барселону», которую покинул в 2017 году за 222 млн евро.
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