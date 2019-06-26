Переход Романьоли из «Ромы» в «Спартак» согласован - Советский спорт
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26 июня 2019 15:59ФутболСпирин Дмитрий

Переход Романьоли из «Ромы» в «Спартак» согласован

По информации итальянского инсайдера Джанлуки Ди Марцио, 20-летний голкипер Андреа Романьоли перейдет из «Ромы» в «Спартак».

Половину минувшего сезона голкипер провел в аренде в клубе серии C «Пистойезе». На его счету два «сухаря» в четырех матчах за тосканцев во всех турнирах. Его трансферная стоимость оценивается в 25 тысяч евро.

Ранее москвичи приобрели у римлян форварда Эсекьеля Понсе за 3 миллиона евро.

Ожидается, что Романьоли обойдется красно-белым в 2,5 миллиона.

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