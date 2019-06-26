Представлен официальный мяч РПЛ на сезон-2019/20 (фото)

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Чемпионат России пройдет с 12 июля 2019 года по 30 мая 2020 г.
Будет ли Петр Ян драться за титул?На минувшем UFC 238 Генри Сехудо победил Марлона Мораеса и завоевал титул в легчайшей весовой категории.
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