Представлен официальный мяч РПЛ на сезон-2019/20 (фото) - Советский спорт
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26 июня 2019 16:27ФутболСпирин Дмитрий

Представлен официальный мяч РПЛ на сезон-2019/20 (фото)

РФС официально представил мяч, которым будут играть команды в матчах российской премьер-лиги в сезоне-2019/20.

Мяч модели Merlin от компании Nike выполнен преимущественно в белом цвете с элементами различных цветов.

Чемпионат России пройдет с 12 июля 2019 года по 30 мая 2020 г.

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