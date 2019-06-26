Гендиректор «Спартака»: Мы были за изменение лимита

Генеральный директор московского «Спартака» Томас Цорн прокомментировал решение РФС о введении лимита на легионеров по схеме «8+17».
«Наша позиция изначально была такая, что мы поддерживали общее мнение и были за изменение лимита», – цитирует Цорна Sport24.ru.
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