Гендиректор «Спартака»: Мы были за изменение лимита - Советский спорт
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26 июня 2019 16:54ФутболГичунцев Артур

Гендиректор «Спартака»: Мы были за изменение лимита

Нововведение вступит в силу с сезона-2020/21.

Генеральный директор московского «Спартака» Томас Цорн прокомментировал решение РФС о введении лимита на легионеров по схеме «8+17».

«Наша позиция изначально была такая, что мы поддерживали общее мнение и были за изменение лимита», – цитирует Цорна Sport24.ru.

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