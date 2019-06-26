Миодраг Божович: Мое мнение – лимит вообще надо отменить Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович прокомментировал изменение лимита на легионеров в РПЛ.

«Мое мнение – лимит вообще надо отменить. Возможно, сегодняшнее решение – это некий переход к полной отмене ограничений. Что лучше «8+17» или «10+15», сказать не берусь. Все покажет практика», – цитирует Божовича Sport24.ru.

Ранее стало известно, что начиная с сезона-2020/21 в РПЛ будет действовать лимит в формате «8+17».

По данной схеме в заявке каждого клуба может находиться до 8 иностранцев. И все они получат возможность находиться на поле одновременно.

Сезон-2019/20 пройдет по старой системе 6+5, когда на поле могут находиться не более 6 легионеров.