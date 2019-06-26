Креативный директор «Матч ТВ»: Отправляли свои пожелания по календарю, как и клубы РПЛ

Креативный директор «Матч ТВ» Гавриил Гордеев заявил, что телеканал обсуждал с руководством РПЛ вопрос о проведении матчей в понедельник.
«Новый календарь – это очень интересная тема. Нам дороги интересы и телезрителей, и болельщиков на стадионах. Поэтому мы активно приветствовали решение лиги применить научный подход к составлению календаря. Да, мы действительно отправляли свои пожелания, как и все клубы Премьер-лиги», – заявил Гордеев в интервью RT.
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