Павлюченко считает, что новый лимит на легионеров негативно скажется на сборной России

Бывший форвард московского «Локомотива» Роман Павлюченко считает, что РФС не стоило вводить новый формат лимита на легионеров.
«Лимит нужно было оставлять в том виде, в котором он был, – «6+5». Восемь легионеров на поле? Считаю, что это не пойдет на пользу сборной России и русским футболистам», – цитирует Павлюченко Sportbox.
Ранее стало известно, что с сезона-2020/21 в России будут играть по схеме «8+17».
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