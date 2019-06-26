Павлюченко считает, что новый лимит на легионеров негативно скажется на сборной России - Советский спорт
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26 июня 2019 17:36ФутболГичунцев Артур

Павлюченко считает, что новый лимит на легионеров негативно скажется на сборной России

На данный момент в РПЛ играют по схеме «6+5».

Бывший форвард московского «Локомотива» Роман Павлюченко считает, что РФС не стоило вводить новый формат лимита на легионеров.

«Лимит нужно было оставлять в том виде, в котором он был, – «6+5». Восемь легионеров на поле? Считаю, что это не пойдет на пользу сборной России и русским футболистам», – цитирует Павлюченко Sportbox.

Ранее стало известно, что с сезона-2020/21 в России будут играть по схеме «8+17».

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