Павлюченко считает, что новый лимит на легионеров негативно скажется на сборной России На данный момент в РПЛ играют по схеме «6+5».

Бывший форвард московского «Локомотива» Роман Павлюченко считает, что РФС не стоило вводить новый формат лимита на легионеров.

«Лимит нужно было оставлять в том виде, в котором он был, – «6+5». Восемь легионеров на поле? Считаю, что это не пойдет на пользу сборной России и русским футболистам», – цитирует Павлюченко Sportbox.

Ранее стало известно, что с сезона-2020/21 в России будут играть по схеме «8+17».