Комбаров и Тимофеев тренируются с «Крыльями Советов»

Андрей Червиченко: 30 процентов легионеров покупаются, чтобы разворовать бюджет Бывший президент «Спартака» прокомментировал принятый на исполкоме РФС новый лимит на легионеров.

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Хабиб Нурмагомедов: Конор умолял меня не убивать его, а теперь он хочет реванш? В Лондоне состоялась пресс-конференция с участием Хабиба Нурмагомедова – чемпиона UFC в легком весе. Нурмагомедов вернется в октагон 7 сентября в Абу-Даби в поединке против Дастина Порье.

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