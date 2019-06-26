Комбаров и Тимофеев тренируются с «Крыльями Советов» - Советский спорт
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26 июня 2019 18:11ФутболГичунцев Артур

Комбаров и Тимофеев тренируются с «Крыльями Советов»

Об этом сообщает клубная пресс-служба.

Хавбек московского «Спартака» Артем Тимофеев, а также бывший защитник красно-белых Дмитрий Комбаров, начали работу с «Крыльями Советов», которые проводят летний сбор в Австрии.

Отмечается, что на тренировке отсутствует полузащитник Геннадий Киселев, который остался в Самаре и перенес операцию по удалению аппендицита. Также сообщается, что сбор в австрийском Бад Радкерсбурге продлится до 7 июля.

Полный список игроков, работающих с командой выглядит так:

вратари – Сергей Рыжиков, Евгений Конюхов, Богдан Овсянников;

защитники – Георгий Зотов, Срджан Мияйлович, Тарас Бурлак, Владимир Полуяхтов, Никита Чичерин, Мирал Самарджич, Агустин Рохель, Дмитрий Комбаров;

полузащитники – Паул-Виорел Антон, Максим Карпов, Антон Зиньковский, Артем Тимофеев, Данила Смирнов, Дмитрий Кабутов, Денис Якуба, Антон Терехов;

нападающие – Егор Голенков, Алексей Гасилин, Александр Соболев, Максим Канунников, Рамиль Шейдаев.

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