Комбаров и Тимофеев тренируются с «Крыльями Советов»

Хавбек московского «Спартака» Артем Тимофеев, а также бывший защитник красно-белых Дмитрий Комбаров, начали работу с «Крыльями Советов», которые проводят летний сбор в Австрии.
Отмечается, что на тренировке отсутствует полузащитник Геннадий Киселев, который остался в Самаре и перенес операцию по удалению аппендицита. Также сообщается, что сбор в австрийском Бад Радкерсбурге продлится до 7 июля.
Полный список игроков, работающих с командой выглядит так:
вратари – Сергей Рыжиков, Евгений Конюхов, Богдан Овсянников;
защитники – Георгий Зотов, Срджан Мияйлович, Тарас Бурлак, Владимир Полуяхтов, Никита Чичерин, Мирал Самарджич, Агустин Рохель, Дмитрий Комбаров;
полузащитники – Паул-Виорел Антон, Максим Карпов, Антон Зиньковский, Артем Тимофеев, Данила Смирнов, Дмитрий Кабутов, Денис Якуба, Антон Терехов;
нападающие – Егор Голенков, Алексей Гасилин, Александр Соболев, Максим Канунников, Рамиль Шейдаев.