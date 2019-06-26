Кавани подтвердил свое желание остаться в «ПСЖ» Нападающий сборной Уругвая Эдинсон Кавани подтвердил информацию о том, что хочет остаться в «ПСЖ».

- Я разговаривал об этом с журналистами и перед отъездом в сборную, я горжусь тем, что играю за «ПСЖ» и хочу отработать свой контракт с клубом до конца. В следующем сезоне я хочу быть с командой.

Переход Неймара? Я не знаю, что произойдет дальше, но, как уже говорил ранее, желаю ему всего наилучшего, - приводит слова Кавани L'Equipe.

Напомним, что действующий контракт 32-летнего нападающего с «ПСЖ» рассчитан до лета 2020 года. В минувшем сезоне Кавани провел 21 встречу за «ПСЖ» в Лиге 1, записав на свой счет 18 забитых мячей и шесть результативных передач.