Защитник ЦСКА Щенников был прооперирован в Германии - Советский спорт
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26 июня 2019 18:29Футбол

Защитник ЦСКА Щенников был прооперирован в Германии

Об этом сообщает пресс-служба московского клуба.

«Сегодня в одной из клиник Мюнхена защитник ПФК ЦСКА перенес операцию в связи с переломом лодыжки, полученной на одной из тренировок. Срок восстановления футболиста составит ориентировочно 12 недель», - говорится в заявлении, опубликованной на официальном сайте ЦСКА.

Напомним, что Щенников в минувшем сезоне провел 24 встречи за армейцев во всех турнирах и записал на свой счет два забитых мяча и две результативные передачи.

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