Защитник ЦСКА Щенников был прооперирован в Германии

«Сегодня в одной из клиник Мюнхена защитник ПФК ЦСКА перенес операцию в связи с переломом лодыжки, полученной на одной из тренировок. Срок восстановления футболиста составит ориентировочно 12 недель», - говорится в заявлении, опубликованной на официальном сайте ЦСКА.
Напомним, что Щенников в минувшем сезоне провел 24 встречи за армейцев во всех турнирах и записал на свой счет два забитых мяча и две результативные передачи.
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