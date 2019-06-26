Ещенко выйдет на матч с «Ростовом» в качестве капитана «Спартака»

Московский «Спартак» и «Ростов» объявили стартовые составы на контрольный поединок.
«Ростов»: Песьяков, Чистяков, Хаджикадунич, Логашов, Чернов, Байрамян, Глебов, Саплинов, Попов, Полоз, Сигурдарсон.
Запасные: Березин, Фролкин, Сигурдссон, Еременко, Ионов, Шомуродов, Медведь, Осинов, Мамин, Вебер, Эннин, Гацкан, Черкес.
«Спартак»: Максименко, Ещенко (к), Гапонов, Кутепов, Айртон, Умяров, Гулиев, Ананидзе, Мелкадзе, Глушенков, Зе Луиш.
Запасные: Ребров, Рассказов, Жиго, Джикия, Мельгарехо, Зобнин, Ханни, Фернандо, С. Бакаев, Игнатов, Ломовицкий, Ташаев, Луис Адриано, Понсе.