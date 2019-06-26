Олег Кононов: Понсе выйдет во втором тайме матча с «Ростовом» Главный тренер «Спартака» Олег Кононов рассказал, когда болельщики смогут увидеть на поле аргентинского нападающего клуба Эсекьеля Понсе.

- Будем использовать Понсе на двух позициях: как центрального нападающего, так и флангового. В матче с «Ростовом» он сыграет центрального. Понсе выйдет во втором тайме, у каждого будет свое время. Он с нами только начал работать, понятно, что кондиции у него не такие, как у остальных. Ему надо адаптироваться, чемпионат Греции раньше закончился. Нужно привыкнуть к нашему менталитету, - рассказал Кононов в эфире телеканала «Матч Премьер».

Добавим, что в эти минуты в Австрии проходит контрольная встреча между «Ростовом» и «Спартаком». Идет первый тайм матча, счет 1:0 в пользу ростовского клуба.

Текстовая трансляция матча здесь