Владимир Быстров: Отменять лимит в нашей стране – бессмысленно На данный момент в чемпионате России играют по схеме «6+5».

Бывший полузащитник московского «Спартака» и «Зенита» Владимир Быстров высказался о введении нового формата лимита на легионеров.

Сегодня, 26 июня, РФС утвердил схему «8+17», которая выступит в силу с сезона-2020/21.

«Если приняли такой лимит, значит, нашим игрокам придется конкурировать с иностранцами. Отменять лимит в нашей стране – бессмысленно, потому что в противном случае пачками завезут некачественных футболистов. И это не пойдет на пользу никому, совершенно точно.

Восемь легионеров в заявке – это не так уж и много. Нельзя избежать травм по ходу сезона, поэтому плюс-минус останется то же, что было при предыдущем лимите», – цитирует Быстрова Sportbox.ru.