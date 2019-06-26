Владимир Быстров: Отменять лимит в нашей стране – бессмысленно

Бывший полузащитник московского «Спартака» и «Зенита» Владимир Быстров высказался о введении нового формата лимита на легионеров.
Сегодня, 26 июня, РФС утвердил схему «8+17», которая выступит в силу с сезона-2020/21.
«Если приняли такой лимит, значит, нашим игрокам придется конкурировать с иностранцами. Отменять лимит в нашей стране – бессмысленно, потому что в противном случае пачками завезут некачественных футболистов. И это не пойдет на пользу никому, совершенно точно.
Восемь легионеров в заявке – это не так уж и много. Нельзя избежать травм по ходу сезона, поэтому плюс-минус останется то же, что было при предыдущем лимите», – цитирует Быстрова Sportbox.ru.
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