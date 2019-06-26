«Чертаново» разгромил «Шеффилд», забив семь безответных мячей

В составе российской команды голами отметились Владислав Сарвели (4-я и 16-я минуты), Юрий Завезен (13), Дмитрий Цыпченко (29), Александр Конев (52, 63) и Леонид Герчиков (79).
Напомним, что ранее «Шеффилд» в товарищеской встрече уступил московскому «Торпедо» со счетом 0:5.
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