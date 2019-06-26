Олег Кононов: Такие игры служат для набора кондиций и оптимального состояния Главный тренер «Спартака» Олег Кононов подвел итоги матча с «Ростовом» (0:2) в рамках предсезонного турнира в Австрии.

- Главный итог не в счете на табло. Мы экспериментируем с составом. Те игроки, которые мало играли, могут начинать выступать за клуб. Мы даем им возможность. В матче с «Ростовом» как раз так и было. Также мы смотрим на состояние футболистов. В первую очередь на Жиго, на Рассказова, на Зобнина. По ходу турнира будем им давать какие-то игровые отрезки. Это игроки, на которых мы рассчитываем в сезоне.

Эти игры служат для набора кондиций и оптимального состояния. А также для таких ситуаций, где мы смотрим, как игроки воспринимают ту информацию, которую они получают. Мы создавали моменты очень неплохо, особенно во втором тайме. У нас были шансы, которые мы могли реализовывать. Это очень важно. Во втором тайме мы практически переиграли соперника, но не хватало завершения, - приводит слова Кононова «Матч ТВ».

Напомним, что в следующей игре на турнире в Австрии «Спартак» сыграет против ЦСКА. Встреча состоится 30 июня и начнется в 19:00 по московскому времени.