Александр Мостовой: Никогда не придавал лимиту большое значение - Советский спорт
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26 июня 2019 21:50Футбол

Александр Мостовой: Никогда не придавал лимиту большое значение

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой поделился мнением о лимите на легионеров, утвержденном сегодня исполком РФС.

- Мне не важно, российский футболист на поле или иностранец. Если игрок сильнее конкурента, то должен играть. Я никогда не придавал лимиту большое значение. Все равно будет играть лучший. Наверное, такой лимит выгоден богатым клубам, потому что они могут выставлять больше иностранцев. А так большой разницы я не вижу, что восемь иностранцев, что шесть. Халк мог вообще один играть. А если придет слабый легионер - он вообще не будет играть, потому что на его место поставят футболиста, который сильнее, - приводит слова Мостового «Евро-футбол.ру».

Напомним, что сегодня Исполком РФС утвердил лимит на легионеров по системе «8+17», начиная с сезона-2020/21. По данной схеме в заявке каждого клуба может находиться до 8 иностранцев. И все они получат возможность находиться на поле одновременно.

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