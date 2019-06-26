Валерий Карпин: Не могу сказать, что всем доволен - Советский спорт
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26 июня 2019 21:55Футбол

Валерий Карпин: Не могу сказать, что всем доволен

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин подвел итоги первого матча предсезонного турнира в Австрии против «Спартака» (2:0).

— Схема в четыре защитника? Посмотрим, будем ли играть так весь сезон. Хотелось посмотреть, как наши игроки могут адаптироваться к такой схеме. Не могу сказать, что всем доволен. Чтобы играть при любой схеме, нужно, чтобы футболисты выполняли беговую работу на 100%. Работы непочатый край.

Во втором тайме мы поменяли четырех футболистов, понятно, что игра уже другая была. Посмотрели молодых ребят, получили информацию, публично оценивать не буду. Пока еще основные игроки не вписываются в игру «Ростова», так что о молодых тем более рано говорить. Травм, слава богу, нет. Так что задачи выполнили, — рассказал Карпин в эфире телеканала «Матч Премьер».

Добавим, что в следующем матче на турнире «Ростов» 30 июня сыграет против «Краснодара».

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