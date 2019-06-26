Борис Игнатьев: Я отрицательно отношусь к новой схеме лимита Заслуженный тренер РСФСР Борис Игнатьев - о лимите на легионеров, утвержденном сегодня исполком РФС.

- Я отношусь к такому лимиту отрицательно, потому что все восемь иностранцев смогут одновременно находиться на поле. Считаю, что от этого пострадает наш российский футбол в лице национальной и молодежной сборных. Россияне будут иметь меньше игровой практики, ведь тех, кого привезли, купили для того, чтобы они не в запасе сидели, а играли.

При нынешнем лимите мы имеем в шестнадцати клубах восемьдесят российских футболистов, которые не только играли. Плюс при новой схеме лимита могут привозить не совсем качественных иностранцев, - приводит слова Игнатьева «Евро-футбол.ру».

Напомним, что сегодня исполком РФС утвердил лимит на легионеров по системе «8+17», начиная с сезона-2020/21. По данной схеме в заявке каждого клуба может находиться до 8 иностранцев. И все они получат возможность находиться на поле одновременно.