Балотелли тренируется с «Брешией» Нападающий сборной Италии Марио Балотелли вернулся в Италию и тренируется вместе с «Брешией».

Как сообщает Goal.com, Марио Балотелли тренируется вместе с «Брешией», чтобы поддерживать форму после ухода из «Марселя».

Ранее сообщалось, что Балотелли не против продолжить карьеру в чемпионате Италии, а в услугах нападающего заинтересована «Парма».

Напомним, что итальянский форвард находится без команды с конца мая, с тех пор как покинул «Марсель», за который провел 15 матчей за во всех турнирах, записав на свой счет восемь забитых мячей.

Добавим, что по итогам минувшего сезона «Брешиа», заняв первое место в турнирной таблице серии В, вернулась в высший дивизион итальянского чемпионата, где сыграет впервые с сезона-2010/11.