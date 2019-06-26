Два турецких клуба заинтересованы в переходе Зе Луиша Форвард «Спартака» Зе Луиш может продолжить карьеру в Турции.

По информации A Bola, нападающим красно-белых интересуются сразу два крупных стамбульских клуба.

Как сообщает издание, «Порту» уже согласовал условия личного контракта с Зе Луишем, однако за трансфер нападающего «Спартак» хочет получить 12 миллионов евро.

Ранее владелец московского «Спартака» Леонид Федун подтвердил информацию об интересе к форварду красно-белых со стороны турецких и китайских клубов.

Напомним, Зе Луиш перешел в «Спартак» в июле 2015 года из португальской «Браги» за 6,5 миллиона евро. С тех пор 28-летний форвард провел за московский клуб 109 матчей, забив 35 мячей и сделав 25 результативных передач.

Добавим, что действующий контракт Зе Луиша со «Спартаком» рассчитан до конца июня 2021 года, а немецкий портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 8 миллионов евро.