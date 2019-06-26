«ПСЖ» отказался вести переговоры с «Барселоной» по трансферу Неймара

По информации Le Parisien, в среду состоялась первая встреча между представителями «ПСЖ» и президентом «Барселоны» Жозепом Бартомеу.
Как сообщает издание, несмотря на то, что вряд ли на этой встрече прозвучало конкретное предложение, руководство «ПСЖ» отказалось продолжать переговоры о переходе бразильца.
Ранее Неймар заявил, что не будет делать никаких заявлений о своем будущем до окончания Кубка Америки (7 июля). При этом бразилец заявил руководству французского клуба, что намерен покинуть команду этим летом. Ожидается, что он вернется в «Барселону», которую покинул в 2017 году за 222 млн евро.
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