«Ювентус» согласовал с де Лигтом условия пятилетнего контракта

Как сообщает Sky Sports, де Лигт согласился подписать с итальянским клубом пятилетнее соглашение на сумму 12 миллионов евро за сезон, включая бонусы.
Как отмечает издание, клубы еще не согласовали условия перехода футболиста.
Напомним, что де Лигт является воспитанником академии «Аякса», за основной состав амстердамской команды защитник выступает с ноября 2016 года. За это время он провел 116 матчей в составе «Аякса» во всех турнирах и записал на свой счет 13 голов и 7 результативных передач.
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