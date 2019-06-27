«Бенфика» объявила о переходе Фелиша в «Атлетико»

Как сообщает пресс-служба лиссабонского клуба, трансфер 19-летнего португальского форварда обошелся мадридскому клубу в 126 миллионов евро.
Напомним, что Фелиш является воспитанником «Бенфики». В текущем сезоне нападающий провел 43 встречи за клуб из Лиссабона во всех турнирах и записал на свой счет 20 забитых мячей и 11 голевых передач.
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