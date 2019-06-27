Голкипер «ПСЖ» Ареола может стать частью сделки по трансферу Доннаруммы

Как сообщает Sky Sports, «Милан» оценивает 20-летнего вратаря примерно в 50 миллионов евро. Чтобы снизить стоимость трансфера «ПСЖ» готов предложить в качестве компенсации 26-летнего голкипера Альфонса Ареола.
Как отмечает издание, «Милан» вынужден продавать игроков в соответствии с правилами финансовым «фэйр-плей», а переговоры с «ПСЖ» могут пройти гораздо быстрее и легче, учитывая тот факт, что у обоих футболистов один агент - Мино Райола.
Напомним, что Доннарумма присоединился к основной команде «Милана» в июле 2015 года. С тех пор вратарь провел 164 матча за клуб во всех турнирах, пропустив 166 мячей. Действующий контракт Доннаруммы с «Миланом» рассчитан до конца июня 2022 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 55 миллионов евро.
Ареола перешел в «ПСЖ» из «Вильярреала» в 2016 году. В минувшем сезоне француз провел за парижский клуб 31 встречу во всех турнирах и пропустил 27 мячей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость голкипера в 17,5 миллиона евро.
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