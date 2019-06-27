Сборная США обыграла Панаму на Кубке КОНКАКАФ - Советский спорт
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27 июня 2019 06:34ФутболСпирин Дмитрий

Сборная США обыграла Панаму на Кубке КОНКАКАФ

Сборная США выиграла у Панамы в матче 3-го тура группового турнира Золотого кубка КОНКАКАФ (1:0).

Единственный мяч на 66-й минуте забил нападающий Жози Алтидор.

Таким образом, американцы вышли в четвертьфинал Золотого кубка с первого места, а панамцы - со второго.

В 1/4 финала команда США сыграет со сборной Кюрасао, а Панама - с Ямайкой.

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