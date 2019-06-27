Сборная США обыграла Панаму на Кубке КОНКАКАФ

Единственный мяч на 66-й минуте забил нападающий Жози Алтидор.
Таким образом, американцы вышли в четвертьфинал Золотого кубка с первого места, а панамцы - со второго.
В 1/4 финала команда США сыграет со сборной Кюрасао, а Панама - с Ямайкой.
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