Маурицио Сарри: Выкуриваю по 60 сигарет в день, после матчей это необходимо

«Я выкуриваю по 60 сигарет в день, что, вероятно, слишком много. Я не особенно чувствую необходимость курить во время игр, но сразу после них это для меня действительно необходимо», — приводит слова Сарри RT.
Напомним, Маурицио Сарри сменил на посту главного тренера «Ювентуса» Массимилиано Аллегри.
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