Маурицио Сарри: Выкуриваю по 60 сигарет в день, после матчей это необходимо - Советский спорт
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27 июня 2019 09:12ФутболСпирин Дмитрий

Маурицио Сарри: Выкуриваю по 60 сигарет в день, после матчей это необходимо

Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри рассказал, сколько сигарет он выкуривает за один день.

«Я выкуриваю по 60 сигарет в день, что, вероятно, слишком много. Я не особенно чувствую необходимость курить во время игр, но сразу после них это для меня действительно необходимо», — приводит слова Сарри RT.

Напомним, Маурицио Сарри сменил на посту главного тренера «Ювентуса» Массимилиано Аллегри.

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