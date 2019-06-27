Календарь четвертьфиналов Кубка Америки - Советский спорт
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27 июня 2019 11:39ФутболСпирин Дмитрий

Календарь четвертьфиналов Кубка Америки

Стал известен календарь четвертьфинальных матчей Кубка Америки-2019.

В 1/4 финала сыграют:

28 июня. 3:30 (мск) Бразилия - Парагвай

28 июня. 22:00 Венесуэла - Аргентина

29 июня. 2:00 Колумбия - Чили

29 июня. 22:00 Уругвай - Перу.

В полуфинале победитель матча Бразилия - Парагвай сыграет с победителем встречи Венесуэла - Аргентина.

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