Календарь четвертьфиналов Кубка Америки

В 1/4 финала сыграют:
28 июня. 3:30 (мск) Бразилия - Парагвай
28 июня. 22:00 Венесуэла - Аргентина
29 июня. 2:00 Колумбия - Чили
29 июня. 22:00 Уругвай - Перу.
В полуфинале победитель матча Бразилия - Парагвай сыграет с победителем встречи Венесуэла - Аргентина.
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